РИАМО - 27 апр. В ближайшие два-три года в особой экономической зоне «Максимиха» в Домодедове заработают первые промышленные предприятия, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья. В частности, он сообщил, что пятая особая экономическая зона Подмосковья начнет строится в Домодедове уже этим летом.

«В течение двух-трех лет мы увидим запуск первых предприятий на этой территории. Там будет много предприятий пищевой промышленности, в том числе ориентированных на экспорт в страны СНГ и в Китай», – сказал Духин журналистам.

Он отметил, что потребуется порядка 30 млрд рублей инвестиций.

«Первые стройки начнутся <…> в июне или июле этого года. Дальше вокруг этого будет появляться логистическая инфраструктура, то есть то, что делает ОЭЗ привлекательной», – заключил Духин.

В «Максимихе» на первом этапе строительства планируется создать 550 рабочих мест. Всего на предприятиях особой экономической зоны в Домодедове трудоустроят более 5 тыс. человек.