РИАМО - 27 апр. В ближайшие два-три года в особой экономической зоне «Максимиха» в Домодедове заработают первые промышленные предприятия, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья. В частности, он сообщил, что пятая особая экономическая зона Подмосковья начнет строится в Домодедове уже этим летом.
Он отметил, что потребуется порядка 30 млрд рублей инвестиций.
«Первые стройки начнутся <…> в июне или июле этого года. Дальше вокруг этого будет появляться логистическая инфраструктура, то есть то, что делает ОЭЗ привлекательной», – заключил Духин.
В «Максимихе» на первом этапе строительства планируется создать 550 рабочих мест. Всего на предприятиях особой экономической зоны в Домодедове трудоустроят более 5 тыс. человек.
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