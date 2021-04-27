РИАМО - 27 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днем российского парламентаризма, первая Государственная Дума заработала в России 27 апреля 1906 года, сообщает пресс-служба областного парламента.

Он отметил, что за эти годы законодательные органы федерального и регионального уровней приобрели огромный профессиональный опыт.

«Желаю всем жителям Московской области благополучия и стабильности, а депутатам всех уровней плодотворной работы и успехов в законотворческой деятельности!», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что сегодня институт парламентаризма занимает важное место в системе государственной власти.

27 апреля в России отмечается День российского парламентаризма. Данный праздник был установлен в 2012 году. 27 апреля по старому стилю (10 мая по новому стилю) 1906 года заработала Государственная дума.