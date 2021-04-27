РИАМО - 27 апр. Реализация озвученных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым планов по строительству дорог в восточной части региона поможет значительно улучшить транспортную доступность Балашихи, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Во вторник Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья.

«Губернатор сказал о новых проектах - это расширение и реконструкция Носовихинского, Леоновского, Разинского шоссе. Это строительство новой дороги Москва - Нижний Новгород. Это строительство хорды от Лыткарина до Железнодорожного. Все эти объекты позволят существенно улучшить транспортную доступность нашего города», - сказал Юров.

Он также отметил, что губернатор говорил не только о крупных проектах, но и о небольших, которые тоже важны для людей.

«Если говорить про наш городской округ, то значимыми за последние пять лет стали преобразования в сфере здравоохранения, построены шесть новых поликлиник», - сказал Юров.

Кроме того, за пять лет в муниципалитете появились шесть новых школ и 13 детсадов, строительство соцобъектов продолжается. Кроме того, в Балашихе решают проблемы обманутых дольщиков.

«Рекультивация полигона (твердых бытовых отходов - ред.) «Кучино» уже закончена, мы перешли к эксплуатации закрытого объекта», - заключил Юров.

Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям

- Вопросы о санитарных рубках в Подмосковье будут выносить на общественные слушания. Без проведения слушаний леса вырубать не будут.

- Разин оценил экологическую направленность обращения Воробьева.

Послание было как всегда очень четким и конкретным. Это программное заявление, которое будет исполнено. Большое внимание уделено вопросам экологии.

- Воробьев: В Подмосковье не должно быть «грязных» предприятий. Перед предприятиями, загрязняющими воздух, стоит задача провести модернизацию.

- Муфтий Аббясов оценил актуальность обращения губернатора Подмосковья Воробьева.

Безусловно наш многоуважаемый губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, как всегда, поднял очень важные актуальные темы. И эти темы связаны с жителями нашего Подмосковья. Здесь было поднято много важных вопросов в сфере того, чтобы людям было более комфортно жить.

- Жителям Подмосковья рассказали о системе экопунктов. До конца года в регионе появятся 900 экопунктов.

- В Подмосковье продолжат открывать клубы «Активное долголетие». Губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется с 2019 года.

- Система видеофиксации перевозок строймусора заработает в Подмосковье с 1 июля. Мусоровозы без электронных талонов будут изымать.

- Воробьев: Через три года в Подмосковье должен остаться один детдом.

Пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их восемь, а через три года должен остаться один.

- Первые 15 комплексов по переработке стройотходов создадут в Подмосковье к лету. Перевозить строительный мусор в регионе разрешается на основании электронных талонов.

- Число датчиков экомониторинга в Подмосковье вырастет втрое в 2021 году. Также власти региона будут добиваться модернизации производств и сокращения выбросов.

- Число участников проекта «Авангард» в Подмосковье планируют увеличить. Ежегодно в центре обучаются около 15 тыс. школьников.

- Число школ Подмосковья в «красной» зоне рейтинга сократится к концу года. В 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы.

- В Подмосковье сократилось число жалоб на коммунальные платежи. Для удобства жителей был создан онлайн‑сервис «Умная платежка».

- Заборы и ограждения в Подмосковье приведут в порядок. Это важно для облика улиц и спальных районов.

- Четыре поликлиники откроют в Подмосковье до конца 2021 года. Это знаковые для жителей объекты.

- В Подмосковье не будут вырубать скверы под торговые объекты. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у властей одинаковая позиция с жителями.

- Программу реновации жилфонда запустят в Подмосковье. Благодаря этому жители смогут переехать в современные квартиры.

- Воробьев: Экология входит в топ‑3 самых важных направлений для Московской области.

Экология входит в тройку самых важных направлений. Потому что это, прежде всего, здоровье. Чистый воздух. Чистая вода. Чистый лес. Когда мы объявили о программе «Чистое Подмосковье», многие сказали - это фантазия, несбыточная мечта. Но год за годом ситуация меняется, а Подмосковье становится чище.

- Почти 200 единиц нового тяжелого медоборудования появилось в Подмосковье за три года. Это компьютерные томографы, рентген‑аппараты и другое оборудование.

- 27 мини‑детсадов откроют в Подмосковье до конца 2021 года. Такие детсады позволяют быстрее обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях.

- Воробьев поблагодарил за работу учителей Подмосковья.

Спасибо за это нашим учителям, педагогам-новаторам. <...> В мировых рейтингах Московская область (находится - ред.) на шестом месте».

- Программу по очистке водоемов запускают в Подмосковье. Перечень прудов и озер, которые попадут в программу, определят жители.

- За пять лет в Подмосковье создадут 50 «парков в лесу». При создании парков учтут мнение жителей.

- Программа лояльности по оплате услуг ЖКХ в Подмосковье заработает 1 мая. Участником программы может стать любой житель региона.

- В Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу» в 2021 г появится 9 парков. Там появятся скамейки и зоны для барбекю.

- Детскую больницу в Красногорске начнут строить в мае. Возведение больницы поддержал президент РФ Владимир Путин.

- Около 1,8 млн человек в Подмосковье обеспечили чистой водопроводной водой за шесть лет. Обеспечение жителей чистой водой является одной из важных задач в сфере ЖКХ.

- Проблему дольщиков в Подмосковье планируют решить к концу 2023 года. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, строительный блок должен сопровождать каждый проблемный объект.

- Скорую помощь Подмосковья переведут на IP‑телефонию с лета. Цель модернизации – не пропускать ни одного вызова.

- Воробьев рассказал, в каких городах в 2021 г начнется активное благоустройство.

В этом году начнем менять ситуацию в Истре, запустим благоустройство зоны отдыха в Красноармейске, пешеходной зоны у предприятия «Гжель» в Раменском, территории вокруг озера Бельское в Бронницах и другие объекты.

- Кабинеты для сопровождения хронических пациентов появятся во всех округах Подмосковья. Хронические заболевания сердца имеются у жителей старше 55 лет.

- В Подмосковье с 2015 года привели в порядок 406 общественных территорий. Самые крупные — Елочки в Домодедово и Пехорка в Балашихе.

- Воробьев поручил заменить все аварийное газовое оборудование в домах.

Поручаю проверить и заменить все аварийное газовое оборудование. Особенно в многоквартирных домах. Здесь любая неисправность - угроза жизни людей.

- Дополнительную систему мотивации создадут для медиков скорой помощи в Подмосковье. Сейчас ежедневно в регионе работают 590 бригад скорой помощи.

- Воробьев: Наша главная цель – комфортное жилье.

Мы строим много жилья, но наша главная цель, чтобы оно было качественным. Ведь нужны не «человейники», а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит дворы без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, а вход удобный – без ступеней, на одном уровне.

- Резиденты сырного кластера в Подмосковье будут отчислять до 500 млн рублей налогов в год. Кластер находится в Дмитровском округе.

- 167 машин скорой помощи пополнили автопарк Подмосковья в 2021 году. Ежедневно службы скорой помощи региона принимают по 8 тысяч вызовов.

- Воробьев: Люди указывают нам на проблемы, которые можно оперативно решить. Во вторник губернатор региона выступает с ежегодным программным обращением.

- Власти Подмосковья рассказали о планах строительства дорожных объектов.

(В планах – ред.) реконструкция Володарского и Каширского шоссе, проектирование Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходы Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове. И, конечно, новый президентский проект на территории Подмосковья - трасса Москва - Нижний Новгород - Казань. Она сделает более доступными города на востоке области. Строительство начнется уже в этом году».

- Андрей Воробьев отметил важность массовой вакцинации от Covid‑19 на предприятиях. Губернатор призвал руководителей предприятий уделить этому вопросу особое внимание.

- 30 дорожных объектов строят и реконструируют в Подмосковье.

Легендарная улица Туполева в Жуковском будет реконструирована, и первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, мост в Воскресенске и путепровод в Лобне. Реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал», обход Коломны, чтобы фуры не ездили по улицам городов.

- Более 150 дорожных объектов построили в Подмосковье за 8 лет. По словам губернатора, все эти объекты меняют качество жизни каждого человека.

- Подмосковье входит в число лидеров по производству сыра и овощей в РФ. По сыру, овощам и хлебу Московская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.

- Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей и строителей за работу в пандемию.

Спасибо вам всем, кто в эти тяжелые дни, периоды внес свою заветную лепту. <...> Мы все прекрасно помним, <...> как самоотверженно трудились бригады скорой, строители, которые возводили госпитали.

- Губернатор поручил инвестблоку Подмосковья обратить внимание на дефицит кадров в регионе. По его словам, для дальнейшего роста экономики нужны люди.

- Андрей Воробьев: ЦКАД дает новые возможности для бизнеса в Подмосковье.

Главный прорыв прошлого года в этой (транспортной – ред.) сфере - это, конечно, ЦКАД. Думаю, не ошибусь: это самая большая скоростная кольцевая дорога в Европе. И, конечно, спасение для многих подмосковных городов, которые раньше задыхались от транзита. Если в январе в сутки было 40 тысяч транзакций - это сколько раз водители заплатили за проезд, - то в конце апреля уже 140-160 тысяч.

- Около 1,5 тыс новых компаний появились в Подмосковье за год. Губернатор отметил важность регулярного диалога власти с бизнесом.

- Специальные меры поддержки бизнеса запущены в удаленных территориях Подмосковья. Это налоговые преференции и земля по символической цене.

- Названы критерии для выплат премий главным врачам в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, главный врач должен тесно взаимодействовать с главой муниципалитета.

- Пятую ОЭЗ начнут строить в Подмосковье летом. На первом этапе планируется привлечь 30 млрд рублей.

- Площадь сельхозземель увеличили в Подмосковье с 2013 г почти вдвое. По словам губернатора Андрея Воробьева, следующая цель — увеличить отдачу с каждого гектара.

- Андрей Воробьев рассказал о развитии малого бизнеса в Подмосковье.

Наверное, тяжелее всего пришлось (в коронавирусный кризис - ред.) малому бизнесу, но он устоял. Это тоже важные инвесторы для каждого города или поселка. В стране доля малого бизнеса - 20%, в Подмосковье - 30%. А в Красногорске - 50%.

- Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Власти делают регион привлекательным для ведения бизнеса.

- Губернатор Подмосковья поблагодарил бизнес за ответственный подход в период пандемии.

Спасибо всем нашим предприятиям и бизнесу - в ковид (пандемию - ред.) им пришлось непросто, но они старались сохранить сотрудников и исправно платить налоги.

- Андрей Воробьев поблагодарил федеральный центр за поддержку в пандемию. По его словам, удар пандемии коронавируса пришелся на бюджет каждой семьи.

- Воробьев считает, что каждый город в Подмосковье должен развиваться.

Здесь мало построить одну или десять, пусть даже очень современных школ или больниц. Развиваться должен каждый город!

- Подмосковье традиционно входит в пятерку лучших регионов России. По словам губернатора Андрея Воробьева, область будет развиваться и дальше.

- Андрей Воробьев: Ежегодное обращение посвящено переменам в Подмосковье.

Мы хорошо запомнили фразу президента: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен». Поэтому мы так и назвали наше обращение – «Перемены. То, что волнует людей

- Воробьев считает ЦУР и «Добродел» ключевыми инструментами работы властей. Эти ресурсы позволяют властям видеть, где нужны изменения.

- Андрей Воробьев: Развитие цифровых технологий делает власть эффективнее.

Онлайн-технологии сегодня позволяют получать многие услуги не выходя из дома - оплачивать ЖКХ, получать выплаты на детей без лишних справок, учиться дистанционно, оформлять электронный больничный

- Андрей Воробьев считает, что пандемия Covid‑19 изменила каждого россиянина. По словам главы Подмосковья, пандемия напомнила о необходимости помогать близким.

- Андрей Воробьев подчеркнул важность постоянного диалога властей с жителями.