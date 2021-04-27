РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. На стадионе «Торпедо» в Люберцах 28 апреля жители смогут поучаствовать в выполнении нормативов комплекса ГТО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выполнение комплекса пройдет по следующим видам: бег на 1, 1,5, 2 и 3 км; подтягивание из виса на низкой перекладине - 90 см; подтягивание на высокой перекладине; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине - количество раз за минуту; прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Всем участникам нужно взять с собой медицинский допуск, защитную маску и спортивную форму. Спортивное мероприятие начнется в 14:00. Для участия в мероприятии надо отправить предварительную заявку на электронную почту: gtolubertsy@yandex.ru.

Адрес стадиона: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №202. Уточнить информацию можно по телефону: 8(495)567-43-74.