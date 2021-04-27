РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. «Ростех» назначил генеральным директором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска Олега Морозова, сообщила пресс-служба предприятия.

Его кандидатура одобрена решением правления госкорпорации, решение о назначении подписал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В составе «Ростеха» ЦНИИТОЧМАШ специализируется на разработке и производстве стрелкового оружия и боевой экипировки.

Морозову 52 года, он профессиональный военный-артиллерист, прошел путь от командира взвода до командира части. На протяжении многих лет возглавлял различные полигоны Московского военного округа, руководил Третьим центральным научно-исследовательским институтом, который является головным по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для Сухопутных войск и ВДВ. До последнего назначения занимал пост директора департамента испытаний КБП им. академика А.Г. Шипунова, входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

ЦНИИТОЧМАШ занимется разработкой и производством вооружения и военной техники для различных родов войск. При головной роли института разработаны и переданы на вооружение более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа.

«Олег Морозов – опытный офицер, профессиональный управленец, имеющий большой профильный бэкграунд. Перед новым генеральным директором стоит задача обеспечить полное и своевременное исполнение гособоронзаказа, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений», – сказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Госкорпорация «Ростех» объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», концерн Калашников и другие. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией госуправления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.