РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 апр. Члены Общественной палаты Королева поздравили ветеранов с наступающей Пасхой, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель палаты Ольга Корнеева.

Благотворительную акцию общественники провели совместно с президентом благотворительного фонда «Окно в мир» Екатериной Зеленцовой.

«В преддверии Светлого Христова Воскресения мы провели благотворительную акцию для ветеранов городского совета ветеранов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Подарили пасхальные наборы и поздравили с наступающим праздником», - сказала Корнеева.