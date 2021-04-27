РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 апр. В Королеве в первый месяц лета будут работать 16 лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений для более чем тысячи школьников, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также в июне для желающих будут организованы досуговые площадки.

В палаточный лагерь на базе центра «Патриот» отправятся 57 юных жителей города, путевки в Крым получат 110 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 1 июня начнет работу оздоровительный лагерь «Родник». В связи с эпидемиологической обстановкой разрешенная загрузка лагеря 75% от проектной мощности, не более 215 человек в смену. За четыре смены в лагере смогут отдохнуть 860 ребят. Смены в лагере пройдут с 1 по 21 июня, с 24 июня по 14 июля, с 17 июля по 6 августа и с 9 по 29 августа.

Традиционно школьники смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Орленок» санаторного типа с круглосуточным пребыванием детей в течение рабочей недели на базе санатория-профилактория «Подлипки» РКК «Энергия».

В рамках летней оздоровительной кампании предусмотрена и организация временного трудоустройства несовершеннолетних. В июне-июле 672 подростка от 14 до 18 лет смогут поработать в учреждениях образования и культуры города.