РИАМО - 27 апр. С 1 июня 2021 года инвестиционный блок Подмосковья начнет модернизацию центров занятости, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он отметил, что есть запрос на модернизацию центров занятости, об этом ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

«Мы получили от губернатора очень четкое поручение – заняться центрами занятости. С 1 июня нашему блоку будут переданы соответствующие полномочия. Это будет, в первую очередь, работа, направленная на рабочие места, которые у нас в регионе создают инвесторы. Важно, чтобы они доставались именно жителям», – сказал Духин журналистам.

Он отметил, что одна из задач модернизации – чтобы центры занятости не просто выплачивали пособия и выполняли эту важную социальную функцию, а работали как своеобразные кадровые агентства, предлагая жителям те рабочие места, которые только что созданы работодателем. Сами центры занятости нужно синхронизировать между собой.

«Там должна быть определенная цифровизация, чтобы были видны все цифры, все данные по создаваемым рабочим местам. Чтобы в ситуации, когда у нас есть в малое предприятие в Солнечногорске, это было известно и центру занятости в Клину, в Дубне и может даже в Химках, в Дмитрове. Если нам это удастся сделать, удастся синхронизировать эту работу, я считаю, что это будет успех», – сказал Духин.

По его словам, в Подмосковье есть действующая инфраструктура в виде центров «Мой бизнес».

«Мы хотим объединить два проекта центр «Мой бизнес» и центр занятости. Сделать так, чтобы это были удобные, комфортные офисы, легко доступные для жителей. Может это где-то будет даже в торговых центрах. Там будут запущены программы переобучения для тех, кто захочет сменить специальность. И вот если все эти усилия в правильные сроки будут предприняты, я думаю, что будут существенно лучшие показатели относительно безработицы», – сказал зампред.

В этом году в Подмосковье откроется один такой центр, а в следующем году – все остальные.

«Мы пока обсуждаем, сколько их должно быть. Я считаю, что в Московской области должно быть не меньше 25 объединенных новых центров «Моя работа. Мой бизнес», – заключил Духин.