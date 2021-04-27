РИАМО - 27 апр. Программу благоустройства лесопарковых зон в Подмосковье будут реализовывать в постоянном контакте с жителями, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Во вторник в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте программы «Парки в лесу». В ее рамках в течение пяти лет в регионе появятся 50 новых рекреационных объектов.
Он добавил, что в своем обращении губернатор Московской области отдельно остановился на вопросах благоустройства общественных территорий, это центры городов, парки, пешеходные зоны.
Кроме того, в этом году в Подмосковье установят 229 новых детских игровых площадок.
В Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу» в 2021 г появится 9 парков>>
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