РИАМО - 27 апр. Программу благоустройства лесопарковых зон в Подмосковье будут реализовывать в постоянном контакте с жителями, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Во вторник в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте программы «Парки в лесу». В ее рамках в течение пяти лет в регионе появятся 50 новых рекреационных объектов.

«Это программа по обустройству лесопарковых зон. Естественно, жители будут голосовать за выбор объектов. Мы сейчас 50 объектов определили. <...> Мы в любом случае будем постоянно в контакте с жителями выбирать данные территории», - сказал Хайкин.

Он добавил, что в своем обращении губернатор Московской области отдельно остановился на вопросах благоустройства общественных территорий, это центры городов, парки, пешеходные зоны.

Кроме того, в этом году в Подмосковье установят 229 новых детских игровых площадок.

В Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу» в 2021 г появится 9 парков>>