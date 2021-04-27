РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Госавтоинспекция Люберец в майские праздники будет работать по измененному графику, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С целью повышения качества предоставления госуслуг в период майских праздников отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет проводить дополнительный прием граждан по вопросам предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

4, 5, 6, 7, 8 мая – приемные дни с 9:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00; 1, 2, 3, 10 мая – неприемные дни.

Также можно воспользоваться интернет-порталом «Госуслуги». Благодаря возможности работы в режиме онлайн можно выполнить ряд действий, которые помогут быстро и без бюрократических проволочек получить желаемые услуги. Достаточно заполнить несколько заявлений и собрать перечень указанных документов.

Там же можно оплатить соответствующие госпошлины за оказание необходимых услуг. Оплата установленных сборов и платежей также возможна в кассовых узлах, расположенных на территории отдела ГИБДД.