РИАМО - 27 апр. Кружки в подмосковных школах будут давать детям знания, необходимые в дальнейшей жизни, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Одной из поднятых тем стали вопросы образования.

«Важно, чтобы школа готовила ребенка к жизни. Важно, чтобы во второй половине дня шли предметы, которые будут востребованы. С 1 сентября они будут переформатированы», - сказала Забралова.

Она отметила, что в школах должны работать кружки по программированию, финансовой грамотности, олимпиадной математике.

«Это самые востребованные направления», - заключила Забралова.

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