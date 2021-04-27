РИАМО - 27 апр. Кружки в подмосковных школах будут давать детям знания, необходимые в дальнейшей жизни, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Одной из поднятых тем стали вопросы образования.
Она отметила, что в школах должны работать кружки по программированию, финансовой грамотности, олимпиадной математике.
«Это самые востребованные направления», - заключила Забралова.
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