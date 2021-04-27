РИАМО – 27 апр. Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второго дома жилого комплекса «Дабл» в Ленинском округе.

В 2019 году 3-RED выкупила предыдущего застройщика ЖК, компанию «Коробово-1», у которой наблюдались сложности с реализацией проекта. В июле 2020 года первый корпус ЖК был введен в эксплуатацию, а через 9 месяцев, в апреле 2021-го, - второй.

ЖК «Дабл» — это два четырехэтажных монолитно-кирпичных дома на 218 квартир общей площадью 12 тыс. кв. м, расположенных в поселке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. Комплекс находится в окружении леса и коттеджных поселков, в 2 минутах от скоростной трассы к аэропорту Домодедово и вблизи музея-заповедника «Горки Ленинские», располагает благоустроенной территорией с детскими и спортивными площадками, а также зеленой зоной. Особенность ЖК - уникальные двухуровневые квартиры на верхних этажах.

3-RED - ведущая девелоперская компания Московского региона, входящая в топ-5 застройщиков Подмосковья 2020 года по объему ввода жилья, а также возглавляющая рейтинг надежности застройщиков Московской области в 2020 году, по версии Национального объединения застройщиков жилья (наивысший уровень надежности).

Собственные проекты 3-RED реализуются в соответствии с комплексным стандартом жилья I LIKE, предполагающим создание новой комфортной жилой среды, а их качество подтверждено многочисленными профессиональными премиями, включая Urban Awards. На сегодняшний день в портфеле 3-RED более 1 млн. кв. м проектов на разных стадиях реализации.