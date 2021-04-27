РИАМО - 27 апр. В подмосковных городских округах будут создавать флагманские школы, которые станут местом для обмена педагогическим опытом, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Одной из поднятых тем стали вопросы образования.

«Сфера образования - это залог обеспеченного будущего детей. Мы будем в каждом муниципалитете создавать опорную, флагманскую школу. Это будет «место силы», куда будут приглашать директоров других учреждений для обмена опытом», - сказала Забралова.

Она отметила, что во флагманских школах также будут разрабатывать современные педагогические практики.

«На достигнутом мы не будем останавливаться», - заключила Забралова.