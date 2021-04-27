РИАМО - 27 апр. Наибольшее количество случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье выявили в Ленинском округе (61) и Королеве (52), суммарное количество зафиксированных за сутки случаев заболевания коронавирусом составило 592 единицы, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

49 случаев заболевания выявили в Мытищах, 34 – в Сергиевом Посаде, 31 – в Долгопрудном, 26 – в Одинцове, 25 – в Орехово-Зуеве, 24 – в Балашихе, 22 – в Чехове, 17 – в Долгопрудном, 16 – в Богородском округе, по 15 – в Домодедове и Ивантеевке, 14 – в Красногорске, 13 – в Черноголовке, по 12 – в Дмитрове, Подольске и Электростали, 11 – в Щелкове.

Еще 10 случаев коронавируса было зафиксировано в Клину, по 9 – в Истре, Наро-Фоминске и Реутове, восемь – в Краснознаменске, по семь – в Котельниках, Люберцах, Павловском Посаде и Раменском, по шесть – в Жуковском и Лобне, по пять – в Лыткарине и Можайске, четыре – в Серпухове, по три – в Пушкине, Талдоме, Химках и Шаховской, по два – в Воскресенске, Дубне, Пущине, Рузе, Шатуре и Электрогорске.

По одному случаю Covid-19 было выявлено в Волоколамске, Егорьевске, Коломне, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Солнечногорске и Ступине.

Ни одного случая коронавирусной инфекции за сутки не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Луховицах, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале, Серебряных прудах и Фрязине.

С начали пандемии в Московской области выявили 247 986 случаев заболевания. Скончались 5 762 человек, выздоровели и выписались 204 173 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>