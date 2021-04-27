РИАМО - 27 апр. Первая партия из 8 тыс. доз вакцины «КовиВак» пришла в Подмосковье, стабильные поставки ожидаются с мая, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«У нас действительно в области представлено все три вакцины. <...> «Спутник V» более широко представлен. «ЭпиВак Корона» <...> - в меньших объемах. <...> «КовиВак» - только-только начал поступать. Мы получили первую партию из 8 тыс. доз. <...> С мая будут уже более стабильные поставки», - рассказала Стригункова.

По ее словам, в настоящее время в Подмосковье вакцинировали около 800 тыс. жителей.

План по вакцинации 60% взрослого населения выполнен более чем на 21%.

«КовиВак» — российская вакцина против коронавируса на основе инактивированного вируса производства научного центра имени Чумакова.

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