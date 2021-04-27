РИАМО - 27 апр. Мини-детсады, которые открываются в Подмосковье, не уступают в своих возможностях традиционным детским садам, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В частности, глава Подмосковья поручил властям до конца года открыть 27 мини-садов для 3 тыс. малышей на тех территориях, где наблюдается самый высокий запрос на дошкольные учреждения.

«Послание было направлено на перемены, которые непосредственно касаются всех жителей», - сказала Забралова.

Она отметила, что в своем обращении губернатор уделил особое внимание вопросам здравоохранения и образования.

«Было дано поручение открывать мини-сады, «Палисадики», как мы их называем. Они ничем не отличаются от больших садов и дают столько же мест, как и 17 больших детских садов», - сказала Забралова.

По ее словам, в «Палисадиках» предоставляют такие же возможности для развития детей, как и в обычных детсадах.

«Губернатор сказал о том, что эту программу в течение трех лет будем продолжать», - заключила Забралова.

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