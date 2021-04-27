РИАМО - 27 апр. Министерство науки и высшего образования России поддержало инициативу организаторов «Диктанта Победы», все победители текущего года получат дополнительные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения страны. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Министерство науки и высшего образования России поддержало нашу инициативу и с этого года для победителей диктанта, к ним относятся все, кто в офлайн формате ответил правильно на все 25 вопросов, для них предусмотрены дополнительные преимущества при поступлении в вуз. Для школьников это будет хорошим стимулом», - сказал Хинштейн.

«Диктант Победы» – это тест из 25 вопросов, среди которых 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. По результатам теста победители будут определены на местном, региональном и федеральном уровнях. Участники мероприятия получат на память дипломы с результатами.

Акция позволяет привлечь внимание общественности к истории ВОВ, а также к теме патриотического воспитания молодежи. Участники получат оценку своих знаний, а организаторы — данные об уровне исторической грамотности российского общества с для выработки мер по улучшению ситуации.

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