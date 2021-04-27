РИАМО - 27 апр. Три закрытых полигона планируют рекультивировать в 2021 году в Подмосковье - «Царево», «Слизнево», «Вальцово», заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Во вторник в своем ежегодном программном обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев серьезное внимание уделил экологии.

«Программа рекультивации полигонов – это большой проект. У нас 39 закрытых старых свалок. Сейчас мы активно занимаемся рекультивацией. 10 – уже рекультивированы. В этом году еще три будут завершены - «Царево», «Слизнево», «Вальцово», - сказал Разин.

Он отметил, что есть понимание по всем 27 полигонам.

«Наша цель - все полигоны рекультивировать и дать им вторую жизнь. <...> Создавать там парки, места благоустройства», - заключил министр.

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