РИАМО – 27 апр. Торговая сеть «Пятёрочка» установила в 25 магазинах Москвы и Подмосковья контейнеры для приёма использованных батареек, сообщает пресс-служба торговой сети.

Теперь сдать отработанные элементы питания на переработку могут жители центрального района столицы, Отрадного, Коньково, Чертаново, Бутово, Коптево, Марьино и Новой Москвы, а также Химок, Дмитрова, Домодедово, Балашихи, Реутова и Долгопрудного.

Сдать в специальные контейнеры можно батарейки любого типа. По мере наполнения содержимое транспортируется для утилизации на завод группы компаний «Мегаполисресурс», ведущее предприятие по переработке элементов питания и электронного лома. На заводе используется наиболее эффективный способ утилизации, благодаря которому 94% материалов марганцево-цинковых батареек снова используются в качестве сырья.

«Пятёрочка» активно реализует проекты, направленные на сохранение окружающей среды, и мы видим, что они получают хороший отклик у наших гостей. В 2020 году нам удалось собрать и передать на переработку более 900 кг элементов питания, а в начале этого года мы значительно увеличили количество пунктов приёма батареек и сможем сдавать в переработку ещё больше. Такими проектами мы формируем новые полезные привычки, благодаря которым, уверен, всё большее количество жителей нашей страны будут ответственнее относиться к природе», – комментирует Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

На сегодняшний момент сбор использованных батареек «Пятёрочка» осуществляет также в Челябинске, Казани и Самаре. Всего в магазинах сети, включая Московский регион, установлено 77 боксов.