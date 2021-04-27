РИАМО - 27 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении поставил четкие и выполнимые задачи в сфере экологии, заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с программным обращением к жителям.
Он отметил, что глава Подмосковья уделил внимание рекультивации уже закрытых полигонов, цивилизованному обращению со строительными отходами, программе очистки рек.
«Мы здесь точно будем одни из лидеров. Система уже создается. В каждом крупном населенном пункте будет 1-3 датчика, которые будут мониторить экологическую обстановку в регионе. <...> Очень рассчитываем, что предприятия сделают соответствующие выводы», - заключил Разин.
Кроме того, он отметил, что в ходе обращения глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа датчиков экомониторинга. В следующем году они должны появиться в каждом городе и крупном поселке. А информация с них будет доступна на сайте. Загрязнителей воздуха будут наказывать.
Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям
- Вопросы о санитарных рубках в Подмосковье будут выносить на общественные слушания. Без проведения слушаний леса вырубать не будут.
- Разин оценил экологическую направленность обращения Воробьева.
- Воробьев: В Подмосковье не должно быть «грязных» предприятий. Перед предприятиями, загрязняющими воздух, стоит задача провести модернизацию.
- Муфтий Аббясов оценил актуальность обращения губернатора Подмосковья Воробьева.
- Жителям Подмосковья рассказали о системе экопунктов. До конца года в регионе появятся 900 экопунктов.
- В Подмосковье продолжат открывать клубы «Активное долголетие». Губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется с 2019 года.
- Система видеофиксации перевозок строймусора заработает в Подмосковье с 1 июля. Мусоровозы без электронных талонов будут изымать.
- Воробьев: Через три года в Подмосковье должен остаться один детдом.
- Первые 15 комплексов по переработке стройотходов создадут в Подмосковье к лету. Перевозить строительный мусор в регионе разрешается на основании электронных талонов.
- Число датчиков экомониторинга в Подмосковье вырастет втрое в 2021 году. Также власти региона будут добиваться модернизации производств и сокращения выбросов.
- Число участников проекта «Авангард» в Подмосковье планируют увеличить. Ежегодно в центре обучаются около 15 тыс. школьников.
- Число школ Подмосковья в «красной» зоне рейтинга сократится к концу года. В 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы.
- В Подмосковье сократилось число жалоб на коммунальные платежи. Для удобства жителей был создан онлайн‑сервис «Умная платежка».
- Заборы и ограждения в Подмосковье приведут в порядок. Это важно для облика улиц и спальных районов.
- Четыре поликлиники откроют в Подмосковье до конца 2021 года. Это знаковые для жителей объекты.
- В Подмосковье не будут вырубать скверы под торговые объекты. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у властей одинаковая позиция с жителями.
- Программу реновации жилфонда запустят в Подмосковье. Благодаря этому жители смогут переехать в современные квартиры.
- Воробьев: Экология входит в топ‑3 самых важных направлений для Московской области.
- Почти 200 единиц нового тяжелого медоборудования появилось в Подмосковье за три года. Это компьютерные томографы, рентген‑аппараты и другое оборудование.
- 27 мини‑детсадов откроют в Подмосковье до конца 2021 года. Такие детсады позволяют быстрее обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях.
- Воробьев поблагодарил за работу учителей Подмосковья.
- Программу по очистке водоемов запускают в Подмосковье. Перечень прудов и озер, которые попадут в программу, определят жители.
- За пять лет в Подмосковье создадут 50 «парков в лесу». При создании парков учтут мнение жителей.
- Программа лояльности по оплате услуг ЖКХ в Подмосковье заработает 1 мая. Участником программы может стать любой житель региона.
- В Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу» в 2021 г появится 9 парков. Там появятся скамейки и зоны для барбекю.
- Детскую больницу в Красногорске начнут строить в мае. Возведение больницы поддержал президент РФ Владимир Путин.
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- Проблему дольщиков в Подмосковье планируют решить к концу 2023 года. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, строительный блок должен сопровождать каждый проблемный объект.
- Скорую помощь Подмосковья переведут на IP‑телефонию с лета. Цель модернизации – не пропускать ни одного вызова.
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- Воробьев: Люди указывают нам на проблемы, которые можно оперативно решить. Во вторник губернатор региона выступает с ежегодным программным обращением.
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- Губернатор Подмосковья поблагодарил бизнес за ответственный подход в период пандемии.
- Андрей Воробьев поблагодарил федеральный центр за поддержку в пандемию. По его словам, удар пандемии коронавируса пришелся на бюджет каждой семьи.
- Воробьев считает, что каждый город в Подмосковье должен развиваться.
- Подмосковье традиционно входит в пятерку лучших регионов России. По словам губернатора Андрея Воробьева, область будет развиваться и дальше.
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- Воробьев считает ЦУР и «Добродел» ключевыми инструментами работы властей. Эти ресурсы позволяют властям видеть, где нужны изменения.
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- Андрей Воробьев подчеркнул важность постоянного диалога властей с жителями.
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