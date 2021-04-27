РИАМО - 27 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении поставил четкие и выполнимые задачи в сфере экологии, заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с программным обращением к жителям.

«Послание было как всегда очень четким и конкретным. Это программное заявление, которое будет исполнено. Большое внимание уделено вопросам экологии», - сказал Разин журналистам по итогам послания.

Он отметил, что глава Подмосковья уделил внимание рекультивации уже закрытых полигонов, цивилизованному обращению со строительными отходами, программе очистки рек.

«Мы здесь точно будем одни из лидеров. Система уже создается. В каждом крупном населенном пункте будет 1-3 датчика, которые будут мониторить экологическую обстановку в регионе. <...> Очень рассчитываем, что предприятия сделают соответствующие выводы», - заключил Разин.

Кроме того, он отметил, что в ходе обращения глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа датчиков экомониторинга. В следующем году они должны появиться в каждом городе и крупном поселке. А информация с них будет доступна на сайте. Загрязнителей воздуха будут наказывать.

Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям

- Вопросы о санитарных рубках в Подмосковье будут выносить на общественные слушания. Без проведения слушаний леса вырубать не будут.

- Разин оценил экологическую направленность обращения Воробьева.

Послание было как всегда очень четким и конкретным. Это программное заявление, которое будет исполнено. Большое внимание уделено вопросам экологии.

- Воробьев: В Подмосковье не должно быть «грязных» предприятий. Перед предприятиями, загрязняющими воздух, стоит задача провести модернизацию.

- Муфтий Аббясов оценил актуальность обращения губернатора Подмосковья Воробьева.

Безусловно наш многоуважаемый губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, как всегда, поднял очень важные актуальные темы. И эти темы связаны с жителями нашего Подмосковья. Здесь было поднято много важных вопросов в сфере того, чтобы людям было более комфортно жить.

- Жителям Подмосковья рассказали о системе экопунктов. До конца года в регионе появятся 900 экопунктов.

- В Подмосковье продолжат открывать клубы «Активное долголетие». Губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется с 2019 года.

- Система видеофиксации перевозок строймусора заработает в Подмосковье с 1 июля. Мусоровозы без электронных талонов будут изымать.

- Воробьев: Через три года в Подмосковье должен остаться один детдом.

Пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их восемь, а через три года должен остаться один.

- Первые 15 комплексов по переработке стройотходов создадут в Подмосковье к лету. Перевозить строительный мусор в регионе разрешается на основании электронных талонов.

- Число датчиков экомониторинга в Подмосковье вырастет втрое в 2021 году. Также власти региона будут добиваться модернизации производств и сокращения выбросов.

- Число участников проекта «Авангард» в Подмосковье планируют увеличить. Ежегодно в центре обучаются около 15 тыс. школьников.

- Число школ Подмосковья в «красной» зоне рейтинга сократится к концу года. В 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы.

- В Подмосковье сократилось число жалоб на коммунальные платежи. Для удобства жителей был создан онлайн‑сервис «Умная платежка».

- Заборы и ограждения в Подмосковье приведут в порядок. Это важно для облика улиц и спальных районов.

- Четыре поликлиники откроют в Подмосковье до конца 2021 года. Это знаковые для жителей объекты.

- В Подмосковье не будут вырубать скверы под торговые объекты. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что у властей одинаковая позиция с жителями.

- Программу реновации жилфонда запустят в Подмосковье. Благодаря этому жители смогут переехать в современные квартиры.

- Воробьев: Экология входит в топ‑3 самых важных направлений для Московской области.

Экология входит в тройку самых важных направлений. Потому что это, прежде всего, здоровье. Чистый воздух. Чистая вода. Чистый лес. Когда мы объявили о программе «Чистое Подмосковье», многие сказали - это фантазия, несбыточная мечта. Но год за годом ситуация меняется, а Подмосковье становится чище.

- Почти 200 единиц нового тяжелого медоборудования появилось в Подмосковье за три года. Это компьютерные томографы, рентген‑аппараты и другое оборудование.

- 27 мини‑детсадов откроют в Подмосковье до конца 2021 года. Такие детсады позволяют быстрее обеспечить детей местами в дошкольных учреждениях.

- Воробьев поблагодарил за работу учителей Подмосковья.

Спасибо за это нашим учителям, педагогам-новаторам. <...> В мировых рейтингах Московская область (находится - ред.) на шестом месте».

- Программу по очистке водоемов запускают в Подмосковье. Перечень прудов и озер, которые попадут в программу, определят жители.

- За пять лет в Подмосковье создадут 50 «парков в лесу». При создании парков учтут мнение жителей.

- Программа лояльности по оплате услуг ЖКХ в Подмосковье заработает 1 мая. Участником программы может стать любой житель региона.

- В Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу» в 2021 г появится 9 парков. Там появятся скамейки и зоны для барбекю.

- Детскую больницу в Красногорске начнут строить в мае. Возведение больницы поддержал президент РФ Владимир Путин.

- Около 1,8 млн человек в Подмосковье обеспечили чистой водопроводной водой за шесть лет. Обеспечение жителей чистой водой является одной из важных задач в сфере ЖКХ.

- Проблему дольщиков в Подмосковье планируют решить к концу 2023 года. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, строительный блок должен сопровождать каждый проблемный объект.

- Скорую помощь Подмосковья переведут на IP‑телефонию с лета. Цель модернизации – не пропускать ни одного вызова.

- Воробьев рассказал, в каких городах в 2021 г начнется активное благоустройство.

В этом году начнем менять ситуацию в Истре, запустим благоустройство зоны отдыха в Красноармейске, пешеходной зоны у предприятия «Гжель» в Раменском, территории вокруг озера Бельское в Бронницах и другие объекты.

- Кабинеты для сопровождения хронических пациентов появятся во всех округах Подмосковья. Хронические заболевания сердца имеются у жителей старше 55 лет.

- В Подмосковье с 2015 года привели в порядок 406 общественных территорий. Самые крупные — Елочки в Домодедово и Пехорка в Балашихе.

- Воробьев поручил заменить все аварийное газовое оборудование в домах.

Поручаю проверить и заменить все аварийное газовое оборудование. Особенно в многоквартирных домах. Здесь любая неисправность - угроза жизни людей.

- Дополнительную систему мотивации создадут для медиков скорой помощи в Подмосковье. Сейчас ежедневно в регионе работают 590 бригад скорой помощи.

- Воробьев: Наша главная цель – комфортное жилье.

Мы строим много жилья, но наша главная цель, чтобы оно было качественным. Ведь нужны не «человейники», а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит дворы без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, а вход удобный – без ступеней, на одном уровне.

- Резиденты сырного кластера в Подмосковье будут отчислять до 500 млн рублей налогов в год. Кластер находится в Дмитровском округе.

- 167 машин скорой помощи пополнили автопарк Подмосковья в 2021 году. Ежедневно службы скорой помощи региона принимают по 8 тысяч вызовов.

- Воробьев: Люди указывают нам на проблемы, которые можно оперативно решить. Во вторник губернатор региона выступает с ежегодным программным обращением.

- Власти Подмосковья рассказали о планах строительства дорожных объектов.

(В планах – ред.) реконструкция Володарского и Каширского шоссе, проектирование Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходы Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове. И, конечно, новый президентский проект на территории Подмосковья - трасса Москва - Нижний Новгород - Казань. Она сделает более доступными города на востоке области. Строительство начнется уже в этом году».

- Андрей Воробьев отметил важность массовой вакцинации от Covid‑19 на предприятиях. Губернатор призвал руководителей предприятий уделить этому вопросу особое внимание.

- 30 дорожных объектов строят и реконструируют в Подмосковье.

Легендарная улица Туполева в Жуковском будет реконструирована, и первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах, мост в Воскресенске и путепровод в Лобне. Реконструкция федеральной трассы М-5 «Урал», обход Коломны, чтобы фуры не ездили по улицам городов.

- Более 150 дорожных объектов построили в Подмосковье за 8 лет. По словам губернатора, все эти объекты меняют качество жизни каждого человека.

- Подмосковье входит в число лидеров по производству сыра и овощей в РФ. По сыру, овощам и хлебу Московская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.

- Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей и строителей за работу в пандемию.

Спасибо вам всем, кто в эти тяжелые дни, периоды внес свою заветную лепту. <...> Мы все прекрасно помним, <...> как самоотверженно трудились бригады скорой, строители, которые возводили госпитали.

- Губернатор поручил инвестблоку Подмосковья обратить внимание на дефицит кадров в регионе. По его словам, для дальнейшего роста экономики нужны люди.

- Андрей Воробьев: ЦКАД дает новые возможности для бизнеса в Подмосковье.

Главный прорыв прошлого года в этой (транспортной – ред.) сфере - это, конечно, ЦКАД. Думаю, не ошибусь: это самая большая скоростная кольцевая дорога в Европе. И, конечно, спасение для многих подмосковных городов, которые раньше задыхались от транзита. Если в январе в сутки было 40 тысяч транзакций - это сколько раз водители заплатили за проезд, - то в конце апреля уже 140-160 тысяч.

- Около 1,5 тыс новых компаний появились в Подмосковье за год. Губернатор отметил важность регулярного диалога власти с бизнесом.

- Специальные меры поддержки бизнеса запущены в удаленных территориях Подмосковья. Это налоговые преференции и земля по символической цене.

- Названы критерии для выплат премий главным врачам в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, главный врач должен тесно взаимодействовать с главой муниципалитета.

- Пятую ОЭЗ начнут строить в Подмосковье летом. На первом этапе планируется привлечь 30 млрд рублей.

- Площадь сельхозземель увеличили в Подмосковье с 2013 г почти вдвое. По словам губернатора Андрея Воробьева, следующая цель — увеличить отдачу с каждого гектара.

- Андрей Воробьев рассказал о развитии малого бизнеса в Подмосковье.

Наверное, тяжелее всего пришлось (в коронавирусный кризис - ред.) малому бизнесу, но он устоял. Это тоже важные инвесторы для каждого города или поселка. В стране доля малого бизнеса - 20%, в Подмосковье - 30%. А в Красногорске - 50%.

- Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Власти делают регион привлекательным для ведения бизнеса.

- Губернатор Подмосковья поблагодарил бизнес за ответственный подход в период пандемии.

Спасибо всем нашим предприятиям и бизнесу - в ковид (пандемию - ред.) им пришлось непросто, но они старались сохранить сотрудников и исправно платить налоги.

- Андрей Воробьев поблагодарил федеральный центр за поддержку в пандемию. По его словам, удар пандемии коронавируса пришелся на бюджет каждой семьи.

- Воробьев считает, что каждый город в Подмосковье должен развиваться.

Здесь мало построить одну или десять, пусть даже очень современных школ или больниц. Развиваться должен каждый город!

- Подмосковье традиционно входит в пятерку лучших регионов России. По словам губернатора Андрея Воробьева, область будет развиваться и дальше.

- Андрей Воробьев: Ежегодное обращение посвящено переменам в Подмосковье.

Мы хорошо запомнили фразу президента: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен». Поэтому мы так и назвали наше обращение – «Перемены. То, что волнует людей

- Воробьев считает ЦУР и «Добродел» ключевыми инструментами работы властей. Эти ресурсы позволяют властям видеть, где нужны изменения.

- Андрей Воробьев: Развитие цифровых технологий делает власть эффективнее.

Онлайн-технологии сегодня позволяют получать многие услуги не выходя из дома - оплачивать ЖКХ, получать выплаты на детей без лишних справок, учиться дистанционно, оформлять электронный больничный

- Андрей Воробьев считает, что пандемия Covid‑19 изменила каждого россиянина. По словам главы Подмосковья, пандемия напомнила о необходимости помогать близким.

- Андрей Воробьев подчеркнул важность постоянного диалога властей с жителями.