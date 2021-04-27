РИАМО - 27 апр. Принять участников «Диктанта Победы» по всей России смогут более 15,6 тыс. площадок, при этом их число продолжает расти, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«В этом году акция проходит гораздо более масштабно, чем в предыдущие годы. На сегодняшний момент зарегистрировано более 15,6 тыс. площадок. <...> В прошлом году у нас было открыто 10,2 тысячи площадок и они работали в 77 странах мира. Общее число участников в прошлом диктанте составило в общей сложности порядка 1,5 млн человек и свыше 450 тыс. человек приняли участие в диктанте офлайн», — сказал Хинштейн.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом многие регионы удвоили количество площадок для написания диктанта. На данный момент лидерами по количеству площадок является Ставропольский край, Самарская область и Краснодарский край.

«Площадки, как правило, открываются на базе учреждений культуры, образования, в общественных организациях. Более 150 площадок создано в городах, которым присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», более 300 высших учебных заведений также поддержали акции и создали свои площадки», — добавил Хинштейн.