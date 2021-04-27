РИАМО - 27 апр. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) дарит фотосессию в цветущих садах от фотографа агентства.

Локации для съемок можно посмотреть в новом спецпроекте. Проект посвящен самым красивым весенним локациям Московского региона. Там можно не только прогуляться, но и сделать красивые фотографии.

Чтобы выиграть, нужно: сделать репост конкурсного поста, в комментариях к этому посту выложить скриншот с сайта с тем местом, которое планируете посетить этой весной.

Победитель будет выбран случайным образом 12 мая до 18:00. Условия проведения фотосессии: съемка может быть проведена только в мае 2021 года. Дата обговаривается фотографом РИАМО с победителем в индивидуальном порядке. Продолжительность съемки: 1 час.

Победитель получает 5 фотографий в авторской ретуши и 15 фотографий в авторской цветокоррекции.

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