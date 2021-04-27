РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В подмосковных Люберцах во вторник затопило ряд улиц после прошедшего снегопада с дождем, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

В Подмосковье в ряде округов прошел сильный снегопад, местами образовался снежный покров. В Люберцах снег сопровождался дождем.

«На улице Кирова традиционно дорога утонула. Там всегда большая лужа возле ЖК «Твин Хаус», - сказал очевидец.

Также подтопления есть на улицах Красноармейская, Юбилейная, на территории ЖК «Кореневский Форт», ЖК «Марусино».

Данная проблема обусловлена большим количеством осадков и отсутствием ливневой канализации на вышеназванных объектах.

Накануне замглавы администрации Люберец Василий Власов в ходе оперативного совещания сообщил о том, что в округе работают четыре оперативные бригады «Люберецкого Водоканала» в составе 16 человек. Они устраняют подтопления.