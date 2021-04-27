РИАМО - 27 апр. В Подмосковье активно развивается транспортная система, строятся новые дороги, и необходимо, чтобы вся инфраструктура была комфортной для жителей региона, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с программным обращением к жителям. В ходе выступления губернатор обратил внимание на развитие дорожно-транспортной системы. Так, сейчас в регионе строят и реконструируют 30 дорожных объектов.
Он отметил, что также перед властями Подмосковья стоит задача улучшения движения общественного транспорта – автобусов. Они должны быть оснащены удобной системой оплаты.
«У нас ведется большое строительство (дорог – ред.). <…> Это и федеральные, и региональные объекты. Ну и та задача, которая поставленная перед дорожными строителями она, конечно, масштабна, огромна, но она и не исключает, а, более того, дополняет необходимость строительства тротуаров, дорожек. Все то, что позволит сделать движение как на машине, так и пешком комфортным для жителей», - отметил Тресков.
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