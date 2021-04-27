РИАМО - 27 апр. В Подмосковье активно развивается транспортная система, строятся новые дороги, и необходимо, чтобы вся инфраструктура была комфортной для жителей региона, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с программным обращением к жителям. В ходе выступления губернатор обратил внимание на развитие дорожно-транспортной системы. Так, сейчас в регионе строят и реконструируют 30 дорожных объектов.

«Безусловно губернатором ставятся очень серьезные задачи в области транспорта и благоустройства. В первую очередь – это железнодорожный транспорт должен быть комфортным, должно быть комфортно на нем ехать. То есть все, что связано с передвижением жителей на общественном транспорте, все должно быть очень комфортно и удобно», - сказал Тресков.

Он отметил, что также перед властями Подмосковья стоит задача улучшения движения общественного транспорта – автобусов. Они должны быть оснащены удобной системой оплаты.

«У нас ведется большое строительство (дорог – ред.). <…> Это и федеральные, и региональные объекты. Ну и та задача, которая поставленная перед дорожными строителями она, конечно, масштабна, огромна, но она и не исключает, а, более того, дополняет необходимость строительства тротуаров, дорожек. Все то, что позволит сделать движение как на машине, так и пешком комфортным для жителей», - отметил Тресков.