РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 апр. В ТКЦ «Щелковский театр» 2 мая пройдет премьерный концерт Щелковского духового оркестра и ансамбля русской народной песни «Распевы», посвященный Дню Победы, сообщается на сайте учреждения.

Премьерный концерт «Победная весна» с участием Щелковского духового оркестра и ансамбля русской народной песни «Распевы» состоится в 16:00.

Все подробности можно узнать на сайте ТКЦ или по телефонам: 8(496)250-11-14, 8(496)250-11-15.