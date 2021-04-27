РИАМО - 27 апр. Строительство станций будущей Троицкой линии Московского метрополитена «Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри» находится в активной фазе, их общая строительная готовность на данный момент - 35%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На первом участке Троицкой линии протяженностью свыше 13 км продолжается активное строительство всех пяти станций. Общая строительная готовность участка составляет 35%», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на строящихся станциях ведутся монолитные работы. По его словам, готовность станции «Улица Новаторов» оценивается почти в 40% - там ведется полный спектр земляных работ и началась архитектурная отделка служебных помещений. Станция «Университет Дружбы Народов» готова на 50%, строители начинают отделку пассажирской зоны.

Станция «Улица Генерала Тюленева» построена почти на четверть, «Славянский мир» – на 40%, а «Мамыри» – на 20%. На этих трех станциях продолжаются земляные работы.

На станции «Мамыри» активно строят оба вестибюля, на «Славянском мире» идет работа над основными конструкциями первого вестибюля и прилегающей к станции камере съездов, рядом с которой продолжается разработка котлована для сооружения оборотных тупиков.

Также сейчас завершилась проходка левого перегонного тоннеля от «Университета Дружбы Народов» до «Улицы Генерала Тюленева» – восьмого на первом участке Троицкой ветки. Все станции от «Улицы Новаторов» до «Мамырей» включительно уже связаны тоннелями. Также сейчас продолжают прокладывать тоннель от станции «Мамыри» в сторону Коммунарки.

Будущая Троицкая линия метро длиной почти 40 км, она должна связать Троицкий округ с Московским центральным кольцом. Это должно значительно сократить время пути для пассажиров из новой Москвы. В потенциальной зоне притяжения новой линии живут более 1 млн человек, а несколько сотен тысяч учатся или работают в близости от строящейся ветки.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>