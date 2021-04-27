РИАМО - 27 апр. Еще 453 пациента выздоровели после коронавируса в Московской области, с начала пандемии вылечились и выписались 204 173 человека, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

При этом за сутки в регионе умерло 14 человек. За все время пандемии скончались 5762 человек.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 247 986 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 592 выявили за минувшие сутки.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru. Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах. На интерактивной карте можно выбрать подходящий пункт и проложить к нему маршрут.

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