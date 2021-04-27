РИАМО - 27 апр. Компания КамАЗ открыла в столице центр по производству электробусов, на нем планируют выпускать до 700 электробусов каждый год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, производство расположено территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) – филиала ГУП «Мосгортранс». В рамках первого этапа в компании планируют начать выпускать до 500 электробусов в год, а в рамках второго – до 700. Также будет создано до 200 рабочих мест.

«Москва – крупнейший оператор электробусов в Европе. Ежедневно на городские маршруты выходит 600 экологически чистых машин. В течение ближайших лет планируем приобрести еще 1,6 тыс. электробусов. И далее – будем продолжать закупки, шаг за шагом убирая автобусы с улиц Москвы», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Он подчеркнул, что замена всего лишь одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 на 60,5 тонн в год.

По словам Собянин, в рамках подготовки к серийному производству на СВАРЗ уже собрали 11 тестовых электробусов. При этом пять из них прошли прошли полную обкатку и тест на герметичность в специальной дождевальной камере.

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