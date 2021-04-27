РИАМО - 27 апр. Еще 592 случая заболевания коронавирусом выявили в Московской области за минувшие сутки, всего в регионе выявили 247 986 случаев инфекции, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки умерли 14 человек, за время пандемии скончались 5762 человек.

Ранее жителям Московской области заранее порекомендовали позаботиться о своем здоровье и защитить себя от коронавируса, чтобы без проблем провести длинные майские праздники.

Вакцинация в регионе доступна в более 220 стационарных пунктах. На интерактивной карте можно выбрать подходящий пункт и проложить к нему маршрут.

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