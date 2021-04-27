РИАМО - 27 апр. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты позволяют снять напряжение и не набрать лишние килограммы вечером.

Компульсивное переедание ‒ это нарушение пищевого поведения, которое в быту некоторые именуют «вечерним зажором». Люди пытаются получить с помощью еды положительные эмоции, а приобретают лишний вес.

«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой «вечерний зажор» – это метод принцессы Дианы», – сказала Мухина в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, принцесса Уэльская страдала булимией, но приступы укрощала горошком, зелеными листовыми овощами и таким образом сохраняла прекрасную фигуру.

В то же время диетолог призвала не перебарщивать с овощами из-за того, что многие из них имеют отрицательную калорийность.

«Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус. На практике нельзя круглосуточно есть овощи с отрицательной калорийностью», – пояснила специалист.

По словам Мухиной, такой человек будет чувствовать упадок сил и у него будет нехватка жизненной энергии.