РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В сквере 200-летия Подольска прошла встреча жителей с депутатами округа по вопросу установки памятника заслуженному врачу РСФСР, кандидату медицинских наук Николаю Маштакову, сообщил депутат округа Денис Бесогонов.

С первых дней Великой Отечественной войны Маштаков был назначен главным врачом эвакогоспиталя №1857 в Подольске, проработал в Подольской земской больнице почти 27 лет.

«Во встрече приняли участие депутаты совета депутатов городского округа Подольск, члены Общественной палаты округа, активные жители и родственники Маштакова. Следует отметить, что вопрос установки памятника нашему знаменитому земляку был включен в мою программу еще в рамках предвыборной кампании. В настоящее время ведется работа по реализации данной инициативы», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».