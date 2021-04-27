РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 апр. В Балашихе 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Копка сделал прививку от Covid-19, первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» фронтовику ввели медики выездной бригады у него дома, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Фронтовик решил вакцинироваться из-за ответственного отношения к своему здоровью и заботы о своих близких.

Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов вместе с бригадой медиков вручил ветерану ВОВ прививочный сертификат, значок Vaccinated и почетную грамоту за активную жизненную позицию. Александра Петровича также поздравили с наступающим Днем Победы.

В Балашихе сделать прививку от Covid-19 удобно и просто. Открыто 10 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках и мобильные точки в торговых центрах.

Сделать прививку можно в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор», «Новоизмайловский» и в центральном офисе МФЦ. Кроме того, по запросу сотрудников бригады медиков выезжают на предприятия Балашихи.

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