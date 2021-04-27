РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 апр. На лесных территориях в городском округе Мытищи организовали раскладку вакцины против бешенства диких животных, сообщается на сайте администрации горокруга.

ГБУВ МО «Терветуправление №2» информирует, что в соответствии с указанием министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и проведением плановых противоэпизоотических мероприятий в период с 23 апреля по 7 мая ветеринарными специалистами осуществляется раскладка вакцины против бешенства диких плотоядных животных на подведомственной территории.

Раскладка вакцины проходит на территориях лесного фонда Московской области, а также в лесах, расположенных на территориях населенных пунктов, в соответствии с инструкцией по применению вакцины.

Раскладку производят как вручную, так и с использованием малой авиации.