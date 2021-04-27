РИАМО - 27 апр. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что холодная и дождливая погода будет господствовать на территории столицы до 9 мая, затем придет потепление, сообщает «Вечерняя Москва».

В начале мая в мегаполисе будет господствовать погода с выпадением дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет повышаться ко Дню Победы.

«Начиная с 8 мая северные воздушные потоки сменятся на южные, что вернет в Москву температурные показатели, соответствующие климатической норме мая», – отметил Тишковец.

По прогнозам синоптика, 8-9 мая температура воздуха поднимается до плюс 15–20 градусов.

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