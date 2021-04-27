РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 апр. В подмосковных Котельниках инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли два случая несвоевременного вывоза отходов, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за состоянием и содержанием контейнерных площадок на территории Подмосковья.

«Инспекторы Госадмтехнадзора в горокруге Котельники пресекли два случая несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, нарушений уборки прилегающей территории», - сказал начальник надзорного ведомства Олег Баженов.