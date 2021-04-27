РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 апр. Спортсменка Насиба Ибрагимова из Котельников заняла второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Тамбове прошли XXX Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера России А.Ф. Малина.

Городской округ Котельники представляла чемпионка Ибрагимова. Она завоевала серебряную медаль. Для спортсменки прошедшие соревнования были необходимы как этап подготовки к отборочным соревнованиям на чемпионат России.