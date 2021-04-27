РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 апр. В Подольске приступили к уборке мест незаконного складирования мусора у деревни Малое Брянцево, правоохранительные органы изберут меру ответственности нарушителям, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Вопрос несанкционированных навалов мусора и незаконного предпринимательства на землях, не предназначенных для этого вида деятельности, расположенных вблизи деревни Малое Брянцево, был ранее рассмотрен на оперативном совещании в администрации округа. Арендаторы участков земель, принадлежащих ООО «Фермер» и ООО «ЗОО Ферма», организовали на землях сельхозназначения незаконную деятельность по складированию отходов (ТКО). Разбираться со сложившейся ситуацией должны правоохранительные органы.

В течение прошедшей недели собственник и арендатор на участке ООО «ЗОО Ферма» удалили все навалы твердых коммунальных отходов и строительный мусор. На данный момент территория выглядит удовлетворительно. Осталась проблема с ООО «Фермер». На принадлежащем ему земельном участке расположены бывшие коровники, там было организовано складирование ТКО. Вывоз отходов из данных помещений только начинается. Работа по решению проблемы продолжается с участием всех контролирующих организаций.

За данное нарушение ответственность несут как собственник, так и арендатор. Причем не только в рамках административного законодательства. Органы полиции дадут оценку данному виду деятельности в уголовно-правовой сфере. Также результаты внепланового муниципального земельного контроля – в случае его согласования и проведения – будут направлены в Росреестр для принятия мер административного воздействия.

Ранее администрацией округа было направлено обращение в адрес начальника УМВД России по Подольску, а в адрес Подольской городской прокуратуры направлен на согласование план проведения мероприятий внеплановой проверки по муниципальному земельному контролю. Проводился мониторинг содержания прилегающей территории сотрудниками территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области.

В министерстве экологии и природопользования региона с участием сотрудников ОБЭП УМВД России по Подольску прошло совместное совещание, где был выработан ряд мер по ситуации с незаконным приемом ТКО на вышеуказанных землях. Также сотрудники Минэкологии и природопользования осмотрели территорию и взяли проблему на контроль.