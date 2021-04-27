РИАМО - 27 апр. До конца 2021 года в «красной» зоне рейтинга школ Подмосковья останется только 20 учреждений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона.

«У нас несколько лет назад <...> было порядка 317 «красных» школ. Сейчас осталось 40. К концу года будет 20», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в новом учебном году на уроках информатики будут учить scratch-программированию. Это специальный язык для маленьких детей.

В 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы, всего до 2024 года в регионе появятся около 100 новых школ.