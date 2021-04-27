РИАМО - 27 апр. Метростроители завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Генерала Тюленева» на строящейся Троицкой линии московского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По его словам, длина перегона составила более 2,7 км. Проходку вел тоннелепроходческий комплекс Herrenkneht S-791 «Виктория».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что трасса тоннеля прошла сквозь древние отложения песков, супесей и глин на юго-западе столицы, включая ландшафтный заказник «Теплый Стан».
«Главное для метростроителей – безопасность и комфорт москвичей, поэтому специалисты холдинга в ходе работ прикладывают все усилия для минимизации воздействия тоннелепроходки на сооружения и городской ландшафт на поверхности», – подчеркнул Юрий Кравцов.
Ранее щит «Виктория» применялся в строительстве Замоскворецкой линии метро между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино», Солнцевского радиуса на перегоне «Озерная» – «Говорово», а также использовался на Большой кольцевой линии, там он проложил ветку в электродепо «Нижегородское».
Также продолжаются активные монолитные, земляные и отделочные работы на станциях Троицкой линии: «Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри».
Будущая Троицкая линия метро должна связать Троицкий округ с Московским центральным кольцом. Это должно значительно сократить время пути для пассажиров из новой Москвы.
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