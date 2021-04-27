РИАМО - 27 апр. Жалоб от жителей на коммунальные платежи в Подмосковье стало меньше на треть, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Во многих семьях коммуналка - это значительная часть бюджета. И люди справедливо хотят знать, за что они платят, откуда берутся суммы в квитанции. С двойными платежками мы в основном разобрались. Более 90% жителей области получают единый платежный документ. Жалоб стало на треть меньше, но они есть, это нужно исключить», - сказал Воробьев.

Он добавил, что для удобства был создан онлайн-сервис «Умная платежка», который позволяет видеть все расчеты, платить без комиссии и полностью отказаться от получения бумажных квитанций.