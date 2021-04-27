РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 апр. За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 48 обращений от жителей городского округа Дзержинский по вопросам содержания многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В условный топ наиболее волнующих жителей муниципалитета тем вошли: ненадлежащая уборка подъездов - 9 заявок; неисправности лифтового оборудования - 7; неисправности дверей в местах общего пользования - 6; нарушение внутренней отделки стен, потолков подъездов - 4; неисправное освещение подъезда или входной группы - 3.

Всего в течение минувшей недели надзорное ведомство обработало в областном ЦУР 5,7 тыс. заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина отметила, что направить заявку можно через портал: eds.mosreg.ru. Управляющие компании должны принять ее в течение 24 часов и затем выполнить в срок, установленный для каждой категории индивидуально. Заявитель либо соглашается с качеством проделанной работы, либо направляет заявку на доработку. Все это позволяет максимально оперативно решать жилищно-коммунальные проблемы жителей региона.