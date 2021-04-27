РИАМО - 27 апр. В Московском городском суде рассмотрели ходатайство о принятии мер предварительной защиты и вынесли решение о запрете определенных действий в отношении организаций «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), и «ФЗПГ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело рассматривается в закрытом режиме, поэтому перечень запретов не оглашают.

26 апреля столичная прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального».

Такое решение принято из-за действий участников штабов. Они продолжают проводить незаконные массовые мероприятия. Последнее состоялось 21 апреля. Нарушение запрета на деятельность грозит организаторам и участникам штрафами.