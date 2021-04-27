РИАМО - 27 апр. В 2021 году в Подмосковье начнут приводить в порядок заборы и ограждения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

«В этом году министерство благоустройства, наши уважаемые руководители территорий, главы должны начать наводить порядок и приводить (заборы – ред.) к единообразию, к красивому облику городов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что подобные работы велись в Петрищеве, где открыли музей Зои Космодемьянской, а также в Домодедове.

«Прошу всех глав к этому отнестись внимательно. Я уверен, что эти перемены касаются облика наших центральных улиц, спальных районов», - подчеркнул Воробьев.