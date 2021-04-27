РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 апр. На племзаводе «Повадино» городского округа Домодедово приобрели самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Разбрасыватель минеральных удобрений оснащен системой дозирования с управлением, которое выведено в кабину для удобства водителя. Штанговый опрыскиватель имеет два типа рабочих колес – тракторные колеса для работы по межрядке и шины низкого давления для обработки посевов до фазы кущения или выхода в трубку без технологической колеи.

Машина выходит в поле в среднем на две-три недели раньше трактора по любому рельефу. Производительность данной техники – до 50 га/час, ширина захвата – 26 м, скорость на поле – до 35 км/час.