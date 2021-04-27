РИАМО - 27 апр. К 1 мая дожди в столице усилятся, а температура воздуха опустится еще сильнее, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник в Москве столбики термометра остановились на отметке плюс 7 градусов. Наблюдается небольшой снег, который сразу тает.

По данным синоптиков, эти показатели вдвое ниже нормы. 28 апреля прогнозируется до плюс 9 градусов. Небольшое потепление придет к 30 апреля - в столице потеплеет до плюс 14 градусов.

«Но к 1 мая дожди вновь усилятся, и сразу станет холоднее», - говорится в сообщении.

На территории Подмосковья и Москвы с 27 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за снега, предупреждение также продлено до 8 часов 28 апреля из-за дождя.