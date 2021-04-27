РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. В Люберцах порядка 45 студентов техникума имени Юрия Гагарина встретились с руководителем Московского областного отделения «Российские студенческие отряды» и его комиссаром, результатом встречи стало заключение соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Много вопросов у студентов вызвала информация о новых региональных проектах организации. Также на встрече обсудили возможность участия студентов в работе всероссийского отряда на космодроме «Восточный».

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» предоставляет возможность профессиональных стажировок в летний период, временного трудоустройства, занимается наставничеством, патриотическим воспитанием молодежи, развивает ее творческий потенциал.