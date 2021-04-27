РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 апр. Победителем Всероссийской олимпиады школьников по технологии стал учащийся гимназии №16 «Интерес» Люберец Максим Бормашов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заключительные состязания школьников прошли на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Честь городского округа Люберцы защищали учащиеся 10 класса гимназии №16 «Интерес» Максим Бормашов и Алексей Михайлин. Под руководством учителя технологии Алексея Воронова ребята создали уникальные проекты, которые высоко оценило конкурсное жюри. В итоге Бормашов стал победителем, а Михайлин – призером олимпиады.

Проект Бормашова называется «Модернизация Октябрьского проспекта в городе Люберцы». Он выполнен с помощью 3D-моделирования.