РИАМО - 27 апр. Скверы в Подмосковье не будут вырубать для строительства торговых объектов, скверы в регионе будут делать только лучше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

«Мы на ВКС (совещаниях с руководящим составом правительства региона и главами округов – ред.) часто говорили - у нас нет-нет, да происходило недоразумение, смысл которого заключался в том, что кто-то хотел вырубить маленький или большой сквер и поставить палатку. Мы имеем одну позицию с жителями, мы этого делать не будем», - сказал Воробьев.

Он добавил, что скверы будут становиться только лучше.

Ранее губернатор подчеркивал, что все строящиеся в зонах отдыха Подмосковья объекты, в том числе торговые, следует согласовывать жителями региона.