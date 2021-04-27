РИАМО - 27 апр. Экология входит в тройку самых важных направлений для Подмосковья, в регионе закрыли все мусорные свалки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник Воробьев выступает с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья.

«Экология входит в тройку самых важных направлений. Потому что это, прежде всего, здоровье. Чистый воздух. Чистая вода. Чистый лес. Когда мы объявили о программе «Чистое Подмосковье», многие сказали - это фантазия, несбыточная мечта. Но год за годом ситуация меняется, а Подмосковье становится чище», - сказал Воробьев.

Он отметил, что свалки у Подмосковье закрыты. Теперь задача состоит в том, чтобы в рамках президентского нацпроекта их рекультивировать.