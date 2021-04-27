РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 апр. В подмосковных Котельниках водитель каршеринга при движении задним ходом протаранил припаркованную машину скорой помощи, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец аварии.

ДТП произошло в ночь на вторник по адресу: микрорайон Силикат, дом №30 - там находится Котельниковская подстанция скорой помощи.

«За рулем автомобиля каршеринга находился 19-летний мигрант. Он заехал на парковку, проехал мимо машины скорой помощи - не заметить ее было невозможно. Потом он стал сдавать назад в попытке припарковаться и въехал в стоящую скорую помощь», - сказал очевидец.

Он добавил, что водитель каршеринга попытался скрыться, но его заметили и остановили. Автомобиль скорой помощи получил повреждения бампера, заднего фонаря и правой боковины. При ДТП никто не пострадал.

Медики вызывали ГИБДД на место аварии.

Ранее они обращались к главе Котельников Сергею Жигалкину. Тогда они сообщили ему, что возникают трудности с парковкой машин скорой помощи и личного транспорта жителей. Тогда Жигалкин подчеркнул, что данный вопрос будут решать. ​

Так, планируется расширить существующий проезд, где сейчас паркуются машины скорой, за счет сокращения территории у забора. Для жителей хотят благоустроить парковку с основанием за ЦТП. Перед проведением данных работ специалисты коммунальных служб обследуют этот участок на расположение в нем сетей.